Shopping, relaxare, balaceala si tolaneala la soare. Cam acesta e programul Roxanei Vasniuc, in Turcia.



Blondina a facut furori cu silueta ei de invidiat pe care si-a pus-o in evidenta purtand costume de baie decoltate si colorate. Micuta Rose-Marie are si ea costume de baie unicat, moderne, ca sa fie in ton cu mamica ei.



Potrivit Wowbiz, în Turcia, Roxana isi incarca bateriile si va reveni in tara cu forte proaspete, gata sa-si reia proiectele si evenimentele. Roxana Vasniuc a postat si pe pagina ei de socializare cateva... citeste mai mult

