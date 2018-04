Distrigaz Sud Retele efectueaza lucrari programate la reteaua de distributie a gazelor naturale pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu gaze naturale.

Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici pentru modernizarea retelei de distributie pentru judetul BRAILA pentru data de 04.04.2018 in Ianca, pe strazile Brailei, Aviatorilor si Zorilor, in intervarul orara 9.00-14.00.

