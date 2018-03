Cvartetul Ari Roland va sustine o serie de concerte de jazz in Romania intr-un turneu organizat si finantat de Centrul Cultural Ame­rican, in perioada 6-10 iunie. Con­certele cvartetului vor avea loc in Bucuresti, Galati, Bacau si Iasi. In fiecare...

Cronica Romana, 5 Iunie 2011