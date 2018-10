Dispozitiv exploziv descoperit la reședința din New York a soților Clinton

Un dispozitiv exploziv a fost găsit la reşedinţa din New York a fostului preşedinte american Bill Clinton şi a soţiei sale, fost secretar de stat şi candidată la preşedinţie Hillary Clinton, relatează miercuri Reuters şi BBC.

Dispozitivul exploziv a fost descoperit de un tehnician care tria corespondenţa fostului cuplu prezidenţial, a precizat The New York Times.

Descoperirea survine la două zile după ce un obiect similar i-a fost trimis şi miliardarului filantrop George Soros la locuinţa sa dintr-o suburbie a New Yorkului. ... citeste mai mult

