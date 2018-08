DISPARUTI/ Doi braileni sunt cautati de politie

La data de 25 si 26 august, politistii au fost sesizati de disparitia de la domiciliu a doua persoane.

In ziua de 25 august, un barbat de 46 de ani s-a prezentat la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Braila si a sesizat disparitia, de la data de 13.08.2018 a sotiei sale, Negrea Lenuta, in varsta de 41 de ani, care a plecat in mod voluntar de la domiciliu, si nu a mai revenit.

Semnalmente: inaltime 165 de cm, constitutie grasa, aproximativ 70 de kg, ochii verzi, parul blond, lung pana la solduri, ten deschis.

Imbracaminte si incaltaminte: nu se cunoaste.

Pentru Negrea Lenuta s-a solicitat urmarirea la nivel national.

