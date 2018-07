Dispãrut de la domiciliu

In 24 martie, Kis Aurica (46 ani) din Satu Mare a disparut de la domiciliu. In seara zilei de 24 martie, in jurul orei 20, femeia a plecat de acasa si n-a mai revenit. La data disparitiei purta pantaloni sport negri, geaca de fas gri, iar in picioare...

Informatia zilei SM, 18 Mai 2011