Discutii intre Posta Romana si reprezentanti media pentru imbunatatirea distributiei de presa scrisa in tara

Conducerea Postei Romane si reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut luni o prima discutie pe tema extinderii si imbunatatirii distributiei de presa scrisa in tara prin intermediul retelei postale, a anuntat marti Posta. 'Initiativa acestei intalniri a venit din partea reprezentantilor Cotidianul', au precizat pentru HotNews.ro oficialii companiei. "Vanzarea de presa in oficiile postale poate reprezenta un obiectiv pozitiv, in beneficiul reciproc, al partilor implicate.", se arata in comunicatul operatorul postal.

Ce se mai... citeste mai mult