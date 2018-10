Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, miercuri, despre posibila remaniere a ministrului Justiției, precizând de unde au apărut zvonurile.

„Noi nu am avut o discuție în partid despre domnul Tudorel Toader. Deci nu a fost un subiect. A apărut ideea de la ALDE că domnul Toader trebuie susținut în Guvern și am rămas surprinși. S-au produs aceste afirmații că domnul Toader trebuie susținut. Ministrul Justiției e asumat de PSD. Nu am vrut să avem o astfel de discuție, dar, din pacate, trebuie să o avem. Deci s-a inventat o problemă, acolo unde nu era”, a spus Liviu Dragnea.







