Autoritatile locale au probleme cu banii de cand s-au majorat salariile si a fost scazut impozitul pe venit. Acestia solicita ca sumele incasate din acest impozit sa ramana in totalitate in vistieria lor. Discutiile se poarta in acest moment in biroul liderului PSD de la Parlament.

Ministrul Finanțelor pregătește o ordonanță prin care 100% din impozitul pe venit, încasat de autoritățile locale de la cei care se află cu adresa în localitatea

