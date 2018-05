Devis Mangia, antrenorul Craiovei, s-a declarat extrem de bucuros după succesul din Cupa României. Italianul a adus primul trofeu în Bănie după 25 de ani şi a avut un mesaj de transmis suporterilor la finalul partidei cu Hermannstadt, de pe Arena Naţională. CS U Craiova a câştigat cu 2-0 finala cu sibienii lui Alexandru Pelici şi a declanşat o adevarată sărbătoare alb-albastră pe Arena Naţională.

"E o finală, sunt multe emoţii, nu prea jucăm felul acesta de meciuri. Am avut emoţii la început, dar cred că am jucat foarte inteligent. Am mai jucat o finală, în Italia, am tot câştigat medalii de argint, dar... citeste mai mult