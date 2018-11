Mircea Rednic s-a declarat mulţumit de evoluţia echipei din meciul cu FC Voluntari. "Puriul" e bucuros pentru cele trei puncte, dar anunţă că mai are mult de muncă până să ducă echipa în playoff.

"Greu, victoria a venit într-un moment când nici adversarul nu mai putea face nimic. Am făcut un meci bun, am dominat jocul, am avut ocazii, iar cea a lui Popa, singur cu portarul, a fost clară. Repriza a doua am făcut un presing bun, am recuperat, am avut cornere, e păcat că nu am reuşit să înscriem. În primul rând, lucrul pozitiv e că nu am luat gol, ceea ce nu s-a întâmplat înainte.... citeste mai mult