Denis Drăguş (19 ani) a marcat golul victoriei tricolorilor U21 în victoria cu Danemarca U20 din cadrul cantonamentului din Spania, scor 1-0. Atacantul celor de la Viitorul a punctat cu un şut superb, din afara careului.

Acesta nu a mai marcat de la finalul anului 2018, dintr-un meci cu Gaz Metan Mediaş, încheiat cu scorul de 2-2: ”Mă simt bine, mă bucur că am început din nou să marchez. Mă bucur şi că am dat golul decisiv şi am reuşit să ne impunem. De data asta a vrut să intre în poarta şi sper ca şi la echipa de club să menţin acelaşi ritm. De când cu regula U21 din ce în ce mai mulţi jucători au destule meciuri în campionat în... citeste mai mult