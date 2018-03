,,Salut pe toți cei prezenți în sală, în rândul cărora am văzut numeroase persoane cunoscute și îmi face plăcere să le revăd și să particip la un astfel de eveniment.

Am primit cu plăcere și interes invitația de a participa la „Romanian Save and Rescue Forum” organizat astăzi, aici, în Palatul Parlamentului, sub înaltul patronaj al președintelui Camerei Deputaților. Această reuniune este organizată de către Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, împreună cu reprezentanți ai mediului privat.

Doresc să salut această inițiativă ca... citeste mai mult

acum 53 min. in Politica, Vizualizari: 30 , Sursa: Curierul National in