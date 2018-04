Dinamo a pierdut pe terenul lui Sepsi, 0-2, şi a suferit a doua înfrângere în play-out-ul Ligii 1. Florin Bratu, antrenorul "câinilor", a vorbit despre eşecul elevilor săi, despre incidentele de la final, dar şi despre absenţele din lot. Începând cu Gabi Torje, care a fost lăsat la Bucureşti, Bratu a lămurit situaţiile tuturor absenţilor lui Dinamo.

