Gigi Becali are discursul unui om spăşit, care, după atâţia ani de fotbal, îşi dă seama că nu se poate bate de la egal la egal cu marile forţe ale Europei. Umilit de Lazio, finanţatorul FCSB a şi-a făcut mea culpa pentru declaraţiile date înaintea returului, apoi a transmis că, în sfârşit, s-a convins că nu are şanse în faţa echipelor din Vest.

"Cum adică au fost mai buni? În timpul meciului aveam sentimentul că vreau să spun că nu mai vreau să vorbesc despre fotbal toată viaţa mea. Am zis să vorbesc, dar să vorbesc la locul meu, cu bunul simţ. Deja nu ne putem compara cu ei, mi-am dat seama în seara asta. Niciodată... citeste mai mult

