Selecţionerul României, Ambros Martin, a apărut calm după înfrângerea cu Ungaria, scor 31-29. Antrenorul e mai îngrijorat de situaţia Cristinei Neagu, care a ieşit accidentată în final.

"Trebuie să joci bine pe toată durata meciului. Cred că am jucat bine azi, am avut ocazii, poate că am fost moi în anumite momente. Ştiam cât de dificilă este să joci cu Ungaria, mai ales că ele jucau fără presiune. Trebuie să aşteptăm acum şi ultimul meci. Dar trebuie să ne gândim şi la Cristina, cred că este cea mai mare problemă a noastră. Lucrurile nu arată prea bine, dar trebuie să aşteptăm.

Noi am jucat...