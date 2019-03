Simona Halep a demarat în trombă la Indian Wells, reuşind să o învingă pe Barbora Strycova, scor 6-2, 6-4, după 86 de minute. La final, românca a transmis un mesaj special.

Halep s-a legat de ziua de 8 martie: "Ştiu că am mulţi fani aici. Simt dragostea lor, aprecierea. De asta joc un tenis bun de fiecare dată când vin aici. E o adevărată plăcere

Este o mare zi pentru noi, femeile. Eu am comandat un buchet de flori pentru mama. În România e o zi importantă. Şi în fiecare an sunt aici, aşa că sunt puţin tristă că nu pot sărbători, dar voi avea apoi timp. Cred... citeste mai mult

acum 36 min. in Sport, Vizualizari: 16 , Sursa: Pro Sport in