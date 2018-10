Italianul Devis Mangia a spus că victoria obţinută în faţa FCSB-ului, după o pauză de 16 ani, a venit datorită lui Ilie Balaci. Craiova s-a impus cu 2-1, Koljic şi Fedele reuşind să întoarcă scorul după autogolul lui Kelic din minutul 8.

"El (n.r Ilie Balaci) a câştigat meciul! Azi el a câştigat meciul. În prima repriză nu am început slab, dar după gol a fost dificil. La pauză am vorbit cu băieţii, le-am zis să fie calmi, am schimbat ceva şi a fost mai bine. Cel mai important este că am înţeles că putem juca contra acestei echipe.

Problema noastră a fost că după primul gol exista un risc, pentru că Steaua (n.r FCSB) are jucători de mare... citeste mai mult