Discurile de vinil, din nou pe piata O companie austriaca investeste aproape 5 milioane dolari in relansarea discurilor de vinil. Acestea sunt preferatele multor audiofili si ale nostalgicilor si vor fi in curand disponibile si in versiune High Definition. Asta inseamna ca vin pe piata cu un sunet mai clar si cu mai mult timp de redare.

Noile discuri numite“High Definition Vinyl” sunt fabricate astfel incat sa pastreze compatibilitatea cu echipamentele actuale, dar totodata se elimina din procesul de fabricatie anumite substante chimice periculoase. Discurile sunt mai prietenoase cu mediul inconjurator.

Ce este diferit?

