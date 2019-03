Pe pagina Primăriei Carei a fost postat un mesaj cu ocazia Zilei Femeii, semnat de primarul Kovacs și viceprimarul Keizer. Deoarece sunt blocată de administratorul paginii nu am avut posibilitatea de a mulțumi pentru urări așa cum se cuvine și cum au procedat și alte doamne. După cum puteți observa, am doar posibilitatea de a distribui nu de a da Like sau de a posta un Comentariu.

Menționez că sunt cu plățile la zi la taxe și impozite atât ca persoană fizică cât și ca persoană juridică și totuși nu am parte de un tratament egal cu al celorlalți contribuabili careieni din partea UATM Carei adică Primăria Carei.



Daniela Ciută

