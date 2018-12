„Dirigintele de santier e principalul vinovat, ca nu si-a facut treaba”

• spune senatorul Raducu Filipescu, referitor la strazile asfaltate de Telpron in Calarasi

La mijlocul lunii noiembrie, municipalitatea i-a anuntat public pe calaraseni ca a instiintat antreprenorul Telpron Comex SRL al obiectivului de investitii „Reparatii capitale in municipiul Calarasi-lot 1”(strazile Musetelului, Bd. Cuza Voda si Stirbei Voda) vizavi de faptul ca au fost depistate o serie de nereguli cu lucrarile pe care acesta le-a executat. Mai exact ca, in urma verificarilor efectuate in teren, dupa executia imbracamintei din asfalt s-a constatat ca pe unele zone exista denivelari cu valori mai mari decat prevederile proiectului de executie.... citeste mai mult

