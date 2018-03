Operatorul aerian naţional TAROM are în plan să reconecteze vestul României de Chişinău, dar şi de Constanţa, iar pe plan extern sunt perspective pentru lansarea zborurilor către New York şi Beijing, a declarat, duminică, conform AGERPRES, directorul general al companiei, Wolff Werner - Wilhelm.

"Pe plan intern dorim să reconectăm vestul ţării de Chişinău, dorim să reconectăm şi Constanţa de vestul ţării pentru ca oamenii să aibă posibilitatea de a ajunge la mare în condiţii normale", a spus şeful TAROM.

Întrebat dacă sunt şanse să se deschidă rute către New York şi Beijing, aşa