Tinerii români pot demara cariere extraordinare în lumea aviaţiei, iar Romaero a făcut deja peste 200 de angajări şi vrea să ajungă la 1.000, a declarat, vineri, Remus Vulpescu - directorul general al companiei aerospaţiale.

"Sunt cariere extraordinare pe care tinerii români le pot demara în lumea aviaţiei. La Romaero, anul trecut am făcut o promisiune şi am respectat-o. Am angajat deja peste 200 de tineri. Continuăm şi vom ajunge la cifra de 1.000 de angajări pe care am anunţat-o. La ROMATSA avem un proces de înnoire, de creştere, de dezvoltare", a spus Vulpescu, la conferinţa de presă dedicată spectacolului aviatic din România - Bucharest International Air Show