Prefectura Gorj are la dispoziţie șase luni să verifice hotărârea de demitere a lui Marian Rotaru din funcţia de director al Direcţiei de Patrimoniu Târgu Jiu. Serviciul Legalitatea Actelor din cadrul Prefecturii Gorj are la dispoziţie o jumătate de an să verifice legalitatea Hotărârii Consiliului Local Târgu Jiu, privind demiterea lui Marian Rotaru, directorul Direcţiei Publice de Patrimoniu din primărie. Consiliul Local l-a demis pe Rotaru printr-o hotărâre, existând un vot majoritar în acest sens. Documentul a ajuns însă la serviciul de specialitate din Prefectura Gorj pentru a fi verificat în ceea ce priveşte legalitatea.... citeste mai mult