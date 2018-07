Directorul publicaţiei americane New York Times, AG Sulzberger, a afirmat că l-a avertizat pe preşedintele Donald Trump, cu care s-a întâlnit în urmă cu zece zile la Casa Albă, că discursul său împotriva mass-media este "periculos şi dăunător".



"I-am spus direct preşedintelui că eu consider că discursul său nu este doar un factor de divizare, ci a devenit din ce în ce mai periculos", a declarat AG Sulzberger într-un comunicat, confirmând această întrevedere care a avut loc la 20 iulie la solicitarea Casei Albe.

"L-am rugat să-şi reconsidere atacurile masive împotriva jurnalismului pe care le consider... citeste mai mult