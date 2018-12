Directorul adjunct al Clubului Sportiv și zecile de litri de transpirație  - VIDEO

Andrei Amos a adus în atenția participanților performanțele realizate în cadrul Clubului Sportiv Botoșani.



„Vreau să vă aduc la cunoștință că anul 2018 a fost pentru Clubul Sportiv Botoșani un an excelent din punct de vedere al performanțelor sportive. Pe lângă medaliile obținute la competițiile naționale, Cupa României, Campionatele Balcanice, Campionatele Mondiale a fost primul an din istoria clubului când am obținut medalie și la cea mai prestigioasă competiție internațională și anume jocurile olimpice pentru tineret”,

Andrei Amos, director adjunct Clubul Sportiv Botoșani



Directorul Clubului Sportiv le-a felicitat mai întâi pe Sabina Baltag, Tabita Maftei și Alina Balețchi... citeste mai mult

