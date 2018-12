Unităţile de învăţământ din Târgu Jiu s-au ales cu fonduri nesperate pe final de an. Directorii de şcoli au trimis primăriei referate cu necesarul de materiale şi de echipamente şi toate au fost aprobate. La nivelul primăriei au existat fonduri disponibile, iar acestea au fost orientate cu prioritate către unităţile de învăţământ. Edilul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat că are certitudinea că directorii vor reuşi să cheltuiască fondurile primite. Acestea pot fi cheltuite doar în actualul an financiar. „Am discutat cu... citeste mai mult