Ca in fiecare an, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, unitățile școlare de pe raza orașului Mioveni, au fost invitate de reprezentanții Uzinei Dacia Renault, sa susțină un program artistic.

Alături de cei mai mici dintre colindători, copiii de la Gradinita cu Program Prelungit “Tic-Pitic” , au fost și elevi din Școlile “George Topirceanu”, “Liviu Rebreanu”, Liceul Teoretic “ Iulia Zamfirescu” și Liceul Tehnologic Constructii de Mașini Colibasi.

A fost un spectacol frumos, emoționant, in care fiecare grup de copii a adus in fata publicului câte ceva din frumusețea traditiei populare... citeste mai mult

acum 40 min. in Locale, Vizualizari: 24 , Sursa: Bitpress in