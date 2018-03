Fondul Monetar International (FMI) estimeaza o crestere puternica a economiei germane in acest an si in 2011, cu 3,3% si, respectiv, cu 2%, potrivit revistei Der Spiegel, preluata de Reuters si citata de Mediafax. FMI urmeaza sa anunte estimarile la...

Daily business, 27 Septembrie 2010