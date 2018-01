Un set masiv de reglementări fiscale numit MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) a intrat în vigoare de către Uniunea Europeană miercuri, 3 ianuarie 2018, elaborarea acestuia durând mai bine de 8 ani. Directiva are peste un milion de paragrafe şi îşi propune să reglementeze modul în care sunt tranzacţionate titlurile de valoare în Europa, scrie The Wall Street Journal.

Setul de reguli are două obiective majore: să oprească escrocarea investitorilor de către companiile financiare şi să oprească viitoarele prăbuşiri financiare.

Idea este ca pieţele din Europa să devină mai competitive şi mai transparente. Asta include şi obligaţia managerilor să declare... citeste mai mult