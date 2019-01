Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța cumpără pachete software IT de la o firmă din Cluj. Societatea care a câștigat licitația organizată de DGSPC Constanța este Net Brinel SA. Valoarea totală a contractului este de 235.119,31 lei.

Descrierea contractului

Furnizare pachete software IT. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor); AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/info... citeste mai mult