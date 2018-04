Directia Agricolã Vaslui verificã legumicultorii la rãsaduri

Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui a inceput verificarea legumicultorilor care s-au inscris in programul de tomate. Din cei 76 de producãtori care fac parte din program, 20 au finalizat deja plantarea rãsadurilor pe o suprafatã de 1.000 metri pãtrati. ‘Dupã cresterea temperaturilor, ritmul plantãrilor a crescut mult. Panã la sfarsitul lunii aprilie, toti legumicoltorii vor planta rasadurile in solarii sau sere. Anul trecut, 48 de fermieri vasluieni care s-au inscris in program au incasat o... citeste mai mult