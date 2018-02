Astăzi am primit vizita unor delegații importante, vizită care ne onorează, prin intermediul căreia am pus bazele unor relații de cooperare.



Îl avem alături de noi în acest sfârşit de săptămână pe Consulul Onorific al Israelului, domnul doctor Herman Berkovitz, medicul premierului Israelului Beniamin Netanyahu, care a sosit la Turda alături de alte personalități precum doamna Doina Meiseles, deținătoarea celui mai mare trust de presă de limba română din Israel.

De asemenea, îl avem alături de noi pe primarul municipiului Comrat, capitala Unității Adminisrativ-Teritoriale Găgăuzia, din Republica Moldova, cu care am stabilit... citeste mai mult