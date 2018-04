Antrenorul lui CFR Cluj, Vasile Miriuţă, fost critic la adresa echipei sale după eşecul suferit în deplasare, pe terenul Astrei (0-1). "Sincer să fiu, nu am meritat mai mult astăzi. Am făcut un meci slab, sub aşteptări. Am jucat multe minute cu...

Pro Sport, 27 Aprilie 2014