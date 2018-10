Un bebeluș de numai 10 săptămâni era să își piardă patru degete de la picior din cauza faptului că un fir de păr de-al mamei s-a înfășurat în jurul lor. Mama a observat problema abia dimineața, la aproximativ 12 ore după ce pusese copilul la culcare.

Alex Upton, mama băiatului, a spus că a fost trezită de plânsetele bebelușului, care refuza să bea lapte și nu putea fi liniștit sub nicio formă. Atunci ea a observat că degețelele lui erau foarte umflate și legate între ele de un fir de păr.

Baby nearly lost four toes when a strand of his mother's HAIR cut off the circulation for 14 hours Ezra Upton, a 10-week-old boy from Paignton, Devon, woke up one morning with red, swollen toes... citeste mai mult