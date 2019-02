Ivan Pesic s-a pregătit separat în această perioadă şi i s-a comunicat clar că trebuie să accepte reducerea salariului dacă mai vrea să continue sub comanda lui Rednic.

A refuzat inclusiv varianta de a juca sub formă de împrumut, având contract cu roş-albii încă un an şi jumătate, şi după perioade de trasnferuri se va lua o decizie clară în privinţa sa. Ca dovadă că nu mai e dorit la Dinamo e şi faptul că tricoul cu numărul nouă, pe care-l purta el, i-a fost înmânat noului transfer Papazoglou.

"I-am explicat situaţia în momentul de faţă, are un salariu de 9000 de euro, mai are un an şi jumătate contract, i-am...