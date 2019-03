La aproape un an de când s-a vorbit pentru prima oară despre posibilitatea ca Dinamo să fie preluată de arabi, această variantă revine din nou în prim plan. Gigi Becali nu crede în ipoteză și spune că riscurile să investeşti în Ştefan cel Mare sunt prea mari. Un nou sezon fără play-off pare să fi fost picătura ce a umplut paharul pentru Negoiţă, care caută să vândă al doilea cel mai titrat club din România.

„Habar nu am. La cine să vândă? La arabi? Nu am auzit, dar nu cred. Păi cine vrea să îşi bată joc de...

