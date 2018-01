Dan Alexa, antrenorul echipei Dunărea Călăraşi, a vorbit într-un interviu pentru ProSport despre impactul pe care l-au avut asupra sa echipele din Bucureşti la care a evoluat. Timişoreanul cunoscut pentru modul direct în care se exprimă susţine că relaţia cu suporterii îi oferă o altă anvergură unui fotbalist. "Fiecare echipă a contribuit la cariera mea. Dar echipa la care am sărit foarte mult în fotbalul mare şi de unde am ajuns şi la echipa naţională a fost Dinamo, pentru că am câştigat primul trofeu cu Dinamo, apoi prima Cupă, apoi eventul.... citeste mai mult