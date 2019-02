Unul dintre transferurile interesante făcute de Dinamo în această vară, venirea lui Ivan Hladik de la Spartak Trnava, a picat în ultimul moment din cauza problemelor medicale pe care stoperul slovac pe are.

Hladik trebuia să fie ultimul fundaş central transferat de Mircea Rednic în această perioadă de mercato, a trecut cu bine vizita medicală, apoi lucrurile s-au complicat. Slovacul care trebuia să joace în centrul defensivei alături de Linas Klimavicius are probleme medicale, iar clubul din Ştefan cel Mare i-a transmis că are nevoie de el acum, nu când se va pune la punct fizic şi va putea... citeste mai mult

