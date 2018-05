Dinamo şi Steaua sunt gata să ofere un spectacol pe cinste în meciul doi al finalei Ligii Naţionale de handbal masculin, programat miercuri, de la ora 18:00 (DigiSport, Telekom Sport). După ce am luat pulsul din tabăra oaspeţilor, am cules ultimele impresii şi din Ştefan cel Mare.

Dinamo conduce Steaua cu 1-0 şi nu ia în calcul decât victoria, cu care ar închide astfel şi finala din acest an. "Câinii roşii" îşi doresc să sărbătorească al treilea titlu în faţa propriilor fani. De altfel, interesul este imens în Ştefan cel Mare pentru acest joc, mai ales că este programat într-un cuplaj în incinta complexului sportiv cu meciul de fotbal Dinamo