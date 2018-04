FC Botoșani este o echipă care acceptă lupta, spune Costel Enache când se gândește la Dinamo București.



Echipă, recent învinsă de una dintre cele mai slabe formații ale campionatului, care poate veni la Botoșani pentru a spăla această rușine.



Iar FC Botoșani, echipă care vine după o remiză pe sinteticul de la Chiajna.



„Deși nu este un rezultat extraordinar cel de la Chiajna, e un rezultat care să ne dea încredere pentru că venim după o perioadă în care nu am jucat, ne-am pierdut puțin ritmul de joc, am avut terenuri grele, am ajuns pe un teren sintetic pe o vreme foarte călduroasă. Chiar și în condiții total opuse față... citeste mai mult

