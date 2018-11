Dinamo, fără a avea mari valori în lot, a reuşit aseară să-şi creeze mai multe ocazii decât FCSB, o echipă formată din cei mai scumpi jucători interni, plus câţiva străini de calitate – Texeira, Planic şi Gnohere.

E aproape inexplicabil ca o formaţie aflată pe loc de baraj să arate mai bine decât una care se bate la titlu, cu un buget consistent şi cu transferuri de primă mână.

Am vorbit înainte de meci despre un derby dezechilibrat, dar, am văzut pe teren două echipe cam de aceeaşi calitate fotbalistică, ba chiar cu un plus surprinzător pentru... citeste mai mult