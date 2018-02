Duminica, 04 Februarie, 22:45

Dan Nistor a ratat o șansă uriașă să aducă victoria lui Dinamo în prelungirile partidei cu CS U Craiova, scor 2-2, și nu concepe ca Dinamo să rateze play-off-ul.

...despre șansele la play-off: "De unde am șutat am crezut că mingea intră în poartă la faza aia din prelungiri. Ce să facem? Strângem rândurile. Ne trebuia neapărat victoria. Din păcate, nu am câștigat. E presiune foarte mare pe noi. Mai sunt doar 3 meciuri. Toate la fel de importante. Sper să nu jucăm în play-out. Ar fi un... citeste mai mult