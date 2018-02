Duminica, 04 Februarie, 23:08

Devis Mangia, antrenorul celor de la CS U Craiova, e mulțumit de prestația jucătorilor săi din egalul, 2-2, contra lui Dinamo și acuză fanii care au aruncat petarde în teren.

...despre jocul de astăzi: "Am făcut un meci foarte bun. Au fost una, două greșeli. Nu am închis jocul când am avut ocazia. Am riscat să pierdem la un moment dat. Nu a fost ușor să jucăm în fața suporterilor lui Dinamo. Trebuie să jucăm la fel în continuare. Asta e filosofia noastră. A fost primul meci ca titular pentru Bărbuț. Avea și un galben. Nu voiam să risc să fie eliminat"

...despre lot: "Asta este situația acum. Ăsta ne este lotul. Voi continua să lucrez...