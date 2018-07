Dinamo continuă să se întărească low-cost pentru noul sezon. Sergiu Popovici (25 de ani) e a treia mutare a verii, după Mircea Axente şi Deian Sorescu.

În vara în care se despart de jucătorii cu salarii considerate mari într-un lot în care nimeni nu câştigă mai mult de 10.000 de euro lunar, Dinamo nu are bani de aruncat pe transferuri, motiv pentru care încearcă să îmbunătăţească lotul doar cu fotbalişti liberi de contract.

Iar unul dintre ei se numeşte Sergiu Popovici, are 25 de ani şi vine, după despărţirea de Gaz Metan Mediaş, să acopere flancul stâng al apărării, post pentru care se va bate cu Vlad Olteanu: "Aşa cum am spus, avem nevoie de întăriri, de doi jucători... citeste mai mult

