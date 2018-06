Dinamo Bucuresti și-a aflat programul pentru sezonul 2018/2019

Prima etapă a Ligii Zimbrilor (la handbal masculin) va începe în data de 05.09.2018, iar Supercupa se va disputa cu 10 zile înainte, în data de 25.08.2018, potrivit următorului program: Et 1. Constanța vs Dinamo; Et 2. Dinamo vs Timișoara; Et 3. Suceava vs Dinamo; Et 4. Dinamo vs Făgăraș; Et 5. Vaslui vs Dinamo; Et 6. Dinamo vs Bacău; Et 7. Focșani vs Dinamo; Et 8. Dinamo vs CSM București; Et 9. Turda vs Dinamo; Et 10. Steaua vs Dinamo; Et 11. Dinamo vs Buzău; Et 12. Călărași vs Dinamo; Et 13. Dinamo vs Baia Mare.

Sursa: Salajeanul