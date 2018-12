Florentin Patre a dezvăluit că Dinamo a dat cu piciorul unei şanse uriaşe. Conform fostului jucător al lui Dinamo, echipa alb-roşie i-a refuzat pe Dennis Man, Adi Petre şi pe Andrei Enescu pentru doar 30.000 de euro.

Între timp, Dennis Man a ajuns la FCSB, iar cluburi importante au început să se intereseze de el, în timp ce Adi Petre a devenit om de bază la Esbjerg: "Ştiţi că Man trebuia să vină la Dinamo? Acum 3-4 ani, m-a sunat cineva că are trei juniori pe care să-i duc la Dinamo. Eu am sunat la club şi am spus: 'Faceţi tot posibilul să-i aducem pe aceşti trei juniori, pentru că sunt de viitor şi vor... citeste mai mult

