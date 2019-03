Dinamica sentimentelor umane

Suntem ca un rau care curge permanent si viata ne ofara mereu alte oportunitati. Ne dezvoltam, ne schimbam interesele, sentimentele ni se maturizeaza si mai ales, trebuie sa ne facem un rost in viata.

Fiecare om are in viata nevoi prioritare. Iata care sunt acestea:

Sa faca o cariera si sa isi poata castiga painea cea de toate zilele. Sa isi satisfaca dorul de pereche, dupa cum spunea Nichita Stanescu. Cand se simte implinit prin iubire, omul se simte atotputernic, se simte centrul universului. Marin Preda vedea in clipele de dragoste implinita intre parteneri momentul magic in care moartea este... citeste mai mult

