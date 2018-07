Asocierea de firme IHI Infrastructure Systems Co. din Japonia și Astaldi din Italia, câștigătoarea licitației pentru construirea podului suspendat peste Dunăre Tulcea-Brăila, a anunțat că din toamna acestui an va începe organizarea de șantier în zona Brăila. Un proiect major pentru dezvoltarea județului Tulcea, care are suportul total al Consiliului Județean, unul dintre inițiatorii proiectului, potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu.

„Începerea lucrărilor la Podul peste Dunăre ar fi o împlinire a unui vis de-al meu de când am venit la Consiliul Judeţean, în 2012, pentru a realiza un deziderat al tulcenilor de aproape jumătate de secol. De atunci a început... citeste mai mult