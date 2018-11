O satmareanca, Czikai Eva, a parasit confortul salonului de coafura, pentru a incalta bocancii si a infrunta una dintre cele mai inalte varfuri din Himalaya. Pentru pregatiri a avut la dispozitie doar trei luni de zile. Cu toate ca cei mai multi dintre alpinistii profesionisti i-au spus ca ideea sa este mai mult decat o copilarie, satmareanca noastra nu s-a lasat intimidata, ci a pornit in aventura vietii ei.

In cele trei saptamani cat a durat aventura, in cursul lunii octombrie 2018, Eva Czikai a dat de toate greutatile posibile. A dormit in zapada, la multe grade sub zero si, mai... citeste mai mult